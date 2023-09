Starke Frau an der Pfeife Die Einzelkämpferin auf dem Platz

Ulrike Beekmann-Graf ist schon immer konsequent ihren Weg gegangen, seit sie vor mehr als 40 Jahren ihr erstes Fußball-Spiel als Schiedsrichterin geleitet hat. Und dabei ist die heute 57-Jährige geblieben. Sie pfeift keine Altherren-Partien mehr. „Die Spieler maulen mir zu viel.“ Und bei Begegnungen der Jugend steht sie auch nicht mehr auf dem Platz – „wegen der Helikopter-Eltern“. ­Beekmann-Graf, die eine der wenigen Schiedsrichterinnen im Fußball-Kreis Kleve/Geldern ist, leitet bei den Männern noch Begegnungen in der Kreisliga C, bei den Frauen in der Bezirks- und Kreisliga. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. „So lange die Gesundheit mitspielt, pfeife ich weiter. Aber es ist nicht mein Ziel, unbedingt die 50 Jahre als Schiedsrichterin vollzumachen“, sagt Ulrike Beekmann-Graf.