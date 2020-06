Handball : Der Uedemer TuS ist zurück in der Bezirksliga

Uedem Das Herren-Team hat genau 20 Jahre nach dem Abstieg die Rückkehr in die Klasse geschafft. Der Trumpf auf dem Weg zum Erfolg war, dass er über eine eingespielte Mannschaft verfügt, die über Jahre gewachsen ist.

Der Uedemer TuS hat geschafft, worauf er jahrelang hingearbeitet hat. Die erste Herren-Mannschaft läuft in der kommenden Saison wieder in der Handball-Bezirksliga auf. Genau 20 Jahre nach dem Abstieg gelang die Rückkehr in die Klasse. Den entscheidenden Schritt dorthin hatte der Spitzenreiter in seiner letzten Partie vor dem Abbruch der Saison wegen der Corona-Krise gemacht. Der Tabellenführer gewann das Top-Spiel gegen den bis dahin nur einen Punkt schlechteren Verfolger SV 08/29 Friedrichsfeld II mit 37:31.

Hinzu kam, dass die Mannschaft auch das zeigte, was sie in den Jahren zuvor hatte vermissen lassen. Da fehlte in erster Linie die nötige Konstanz, um in der Kreisliga ganz oben mitmischen zu können. Das Team leistete sich immer wieder Durchhänger. In der abgelaufenen Spielzeit nicht. Da gab es in 18 Partien lediglich eine Niederlage. „Wir haben endlich kontinuierlich das gezeigt, was wir können“, so Ullenboom.