Tennis Herren 30 des Uedemer TC stehen dicht vor dem Klassenerhalt

Die Damen des TC Blau-Weiß Issum haben die zweite Saisonniederlage kassiert. Das Team verlor beim Viersener THC mit 3:6. Mareike Rohrbach (3:6, 6:1, 10:5) holte den einzigen Punkt im Einzel für die Gäste. Zita Engbroks (3:6, 1:6), Talina-Chantal Röhrich (2:6, 2:6), Tatjana-Maren Röhrich (3:6, 4:6), Larisa Wiemann (1:6, 1:6) und Ines Kuypers (4:6, 2:6) gingen leer aus. Im Doppel holten die Issumerinnen zwei Punkte durch Röhrich/Röhrich (7:5, 6:1) und Engbroks/Kuypers (6:2, 3:6, 10:8). Rohrbach/Weimann kassierten ein 6:4, 3:6, 4:10. Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten die Herren 30 des Uedemer TC, die sich mit 5:4 gegen GW Langenfeld durchsetzten und damit wahrscheinlich auch in Zukunft in der Ersten Verbandsliga aufschlagen dürfen. „Damit sind wir fast am Ziel“, sagte Mannschaftsführer Philipp Zita. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten drei Spieler, die dank der neuen Regelung des Tennisverbandes für zwei Vereine am Ball sind. Han Bolt (TV Elten), Martin Gricksch und Martin Ulrich (beide TC Rotweiss Emmerich) gewannen ihre Einzel. Gricksch siegte an Position zwei mit 6:0 und 6:0. „Martin hat gegen einen starken Gegner einfach alles getroffen“, lobte der Kapitän. Zita (6:4, 6:1) steuerte den vierten Punkt im Einzel bei. Alles klar machte dann das Doppel Gricksch/Zita (6:2, 6:0).