Tennis im Kreis Kleve Erste Niederlage für den Uedemer TC

Die Damen 60 des TC Rot-Weiß Goch hätten in der Niederrheinliga beinahe im zweiten Spiel den zweiten Sieg geschafft. Doch sie mussten sich in der Heimpartie gegen den TC Am Volkswald mit einem 3:3 begnügen, nachdem sie gleich zwei Partien erst im Match-Tiebreak hatten abgeben müssen. Dagmar Kanders verlor das Spitzeneinzel mit 6:1, 3:6, 6:10. Die Niederlage ärgerte sie, „weil ich im ersten Satz dominiert und das Spiel dann noch aus der Hand gegeben habe“. Zudem unterlagen Marlies Grüntjens/Charlotte Geurtz (5:7, 6:4, 6:10) im Match-Tiebreak. Marlies Grüntjens zog auch in ihrem Einzel mit 1:6, 5:7 den Kürzeren. Die Punkte für Gastgeber Goch, der das Saisonziel Klassenerhalt schon erreicht hat, holten Monika Kneip (6:3, 7:6), Gisela Peters (6:2, 6:4) und Dagmar Kanders/Jutta Gansel (6:3, 6:0).