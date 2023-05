Tennis auf Verbandsebene Start nach Maß für Uedemer Herren 30

In der Niederrheinliga langte es für die Herren 70 des TC Rotweiss Emmerich zu einem 4:2-Erfolg gegen den Unterbarmer TC. „Das war richtig hatte Arbeit. Der Gegner war sehr stark und hat uns alles abverlangt“, resümierte Mannschaftsführer Manfred Kurth nach der hartumkämpften Begegnung. Nach den Einzeln lag der TC Rotweiss mit 3:1 vorne. Rückkehrer Rob Meuwese (6:3, 6:3), Bert Wijnbergen (6:0, 0:6, 10:6) und Clemens Verweyen (6:3, 6:3) hatten für die drei Zähler gesorgt. Jürgen Seidel musste sich knapp geschlagen geben (4:6, 6:1, 6:10). In den abschließenden Doppeln machte dann das Duo Meuwese/Seidel mit einem 6:4 und 6:0-Erfolg alles klar und fuhr den vierten Punkt ein. Geschlagen geben mussten sich Wijnbergen/Wilfried Ferlemann (2:6, 4:6). Am kommenden Dienstag treten die Routiniers beim TV Rheydt an. Nach dem Abstieg aus der Ersten Verbandsliga streben die Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich den Wiederaufstieg an. Doch schon in der ersten Partie gab es für das Team mit der 2:7-Niederlage gegen den TC Blau-Weiß Eigen einen mächtigen Dämpfer. Allerdings hatten die Damen in ihren Begegnungen viel Pech, da vier Partien erst im Match-Tie-Break entschieden wurden. Besonders bitter: Alle gingen an den Gegner. So reichte es für die Rotweissen nur zu Punkten durch Katja Meenen (6:0, 7:6) und Christina Welmans/Anja Jansen-Raadts (6:2, 6:2).