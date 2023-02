Tennis-Winterrunde Der Uedemer TC schafft den Aufstieg

Info

Sommer Die Herren 30 des Uedemer TC schlagen in der Freiluft-Saison schon in der Ersten Verbandsliga auf. Dort hatten sie sich in der vergangenen Saison den Klassenerhalt gesichert. Der Verbleib in der Liga ist auch in diesem Sommer das Ziel. „Es wird allerdings schwer, weil wir eine starke Gruppe erwischt haben“, sagte Spieler Andrej Nitsche.