B-Ligist scheitert im Kreispokal nur knapp SG Keeken/Schanz verpasst Überraschungssieg gegen Uedemer SV

„In der Pause bin ich dann auch etwas lauter geworden“, sagte Würzler. Aber erst nach Schmidthausens drittem Treffer zum 3:1 (50.) investierten die Uedemer etwas mehr. „Und wir waren kräftemäßig nach hinten raus dann auch besser“, sagte der Uedemer Trainer. Lohn der Mühen des Bezirksligisten waren dann die beiden Treffer von Tim Kerkmann (67., 80.) zum 3:3-Ausgleich. Erst in der 84. Minute machte Lasse Derksen mit seinem Treffer den 4:3-Sieg für die Gäste perfekt. „Bei uns fehlten einige Spieler, aber das darf keine Ausrede sein. Hauptsache, wir stehen in der nächsten Runde. Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Bezirksliga“, sagte Würzler, der mit seinem Team am Sonntag um 15.15 den SV Sevelen zu Gast hat.