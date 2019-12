Fußball : Uedemer SV will den Vorsprung ausbauen

SV Donsbrüggen (links Torben Gerhard Theodor Albert), hier gegen Auwel-Holt, gastiert am Sonntag beim Kevelaerer SV.

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: SV Donsbrüggen ist beim Kevelaerer SV Außenseiter.

Am Wochenende steht der 17. Und letzte Spieltag der Kreisliga A in diesem Jahr an. Ob jedoch alle Partien durchgeführt werden können, bleibt abzuwarten. Am vergangenen Sonntag fielen immerhin gleich vier Partien dem Wetter zum Opfer.

BV Sturm Wissel – SC Blau-Weiß Auwel-Holt (Sa. 14 Uhr). Im Dünendorf steht das Duell zweier Mannschaften an, die beide dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg benötigen. Die Gäste haben derzeit zwar noch drei Punkte mehr auf dem Konto als der BV, doch nach der bitteren Niederlage kurz vor Spielende in Donsbrüggen wird die Luft für Trainer Lars Allofs und sein Team auch wieder dünn. „Das wird eine schwere und hart umkämpfte Partie werden. Bei den aktuellen Platzverhältnissen wird das Team gewinnen, welches den größeren Willen zeigt. Und ich hoffe, dass wir das am Ende sein werden“, blickt Allofs auf die anstehende Aufgabe.

Alemannia Pfalzdorf – TSV Nieukerk (Sa. 16 Uhr). Die Gastgeber haben immer noch nicht ihren Rhythmus gefunden. In den letzten vier Spielen gab es drei Unentschieden und eine Niederlage für das Team um das Trainer Duo Markus Hierling/Peter Franke. Gegen den Aufsteiger will das Team nun Revanche für die 2:3-Hinspielniederlage nehmen und endlich wieder einen Dreier einfahren. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht, denn personell geht der TSV derzeit am Stock. Entsprechend zurückhaltend blickt auch Trainer Wilfried Steeger auf die Partie bei den Alemannen. „Gegen Pfalzdorf geht es für uns wohl eher um Schadensbegrenzung.“

Kevelaerer SV – SV Donsbrüggen (So. 14.15 Uhr). Das letzte Meisterschaftsspiel bestritten die Gastgeber am 17. November. Also Zeit genug für Trainer Ferhat Ökce und sein Team, sich zu regenerier. Gegen den SV Donsbrüggen wollen die Marienstädter unbedingt drei Punkte einfahren. Allerdings reisen die Gäste mit Selbstvertrauen im Gepäck an, denn am vergangenen Sonntag gab es einen wichtigen Heimerfolg gegen Auwel-Holt. „Bei uns wird es personell wohl wieder eng werden. Wir werden versuchen, so lange wie möglich in Kevelaer die Null hinten zu halten, sind aber klarer Außenseiter“, sieht SVD-Trainer Christian Roeskens die Gastgeber in der Favoritenrolle.

Blau-Weiß Herongen – SV Arminia Kapellen-Hamb (So. 14.15 Uhr). Am letzten Sonntag rehabilitierten sich die Gastgeber mit einem klaren 3:0 in Wetten für die 1:2-Niederlage in Geldern am Spieltag zuvor. Entsprechend erwartet Spielertrainer Sebastian Tissen erneut ein konsequentes Auftreten seiner Elf. „Wir werden wohl auf den Ascheplatz gehen, das wird gegen Kapellen kein Spaziergang. Ich erwarte eine umkämpfte Partie. Aber wir wollen natürlich das letzte Heimspiel in diesem Jahr gewinnen.“

SV Sevelen – SV Union Wetten (So. 14.15 Uhr). Nach zuletzt sechs Siegen in Folge ist der SV Sevelen mittlerweile auf Rang drei der Tabelle geklettert. Doch trotz des Erfolges am letzten Wochenende in Geldern war Trainer Gunnar Gierschner mit der Leistung seines Teams nicht ganz zufrieden. Entsprechend vorsichtig formuliert er sein Ziel für den Sonntag. „Wir würden gerne mit 34 Punkten in die Winterpause gehen. Dafür müssen wir aber auch das letzte Spiel gewinnen. Mit einer Leistung wie gegen den GSV wird das jedoch schwierig.“ Gäste-Coach Christian Offermanns hat klare Vorstellungen vom Auftreten seiner Mannschaft beim SC. „Wir müssen endlich die Zweikämpfe annehmen und über den Kampf ins Spiel finden.“

SV Nütterden – GSV Geldern (So. 14.15 Uhr). Nach zuvor fünf sieglosen Partien konnte der SV Nütterden in Nieukerk einen Befreiungsschlag landen. Gleich ein halbes Dutzend Mal trafen die Gäste im Duell der Aufsteiger. Zudem ist der SV auf eigenem Platz noch unbesiegt. Entsprechend gibt Trainer Joachim Böhmer die Marschrichtung für sein Team vor. „Wir wollen unsere Serie zu Hause fortsetzen und auch das letzte Spiel vor der Winterpause gewinnen.“ Die Gäste dagegen brauchen weiterhin jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Uedemer SV – SG Kessel-Ho/Ha (So. 14.15 Uhr). Beide Teams konnten am vergangenen Sonntag, aufgrund der Spielabsagen nicht aktiv werden. Für die Gastgeber wird es in jedem Fall darum gehen, mit einem Heimsieg und damit verbundenen sechs Punkten Vorsprung auf Platz drei in die Winterpause zu gehen. Doch wird dies gegen einen stark aufspielenden Aufsteiger aus Kessel nicht einfach werden. Zumal dieser für die 1:4-Heimniederlage aus der Hinrunde Revanche nehmen möchte.