Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Viktoria bleibt im Aufstiegsrennen

In der Folge entwickelte sich eine ansehnliche Partie, in der die Viktoria den Gegner hoch anlief und so nicht in seinen Rhythmus kommen ließ. Doch auch das Winnekendonker Kombinationsspiel endete in der Regel in Höhe des gegnerischen Strafraums. Nach dem Seitenwechsel dominierte der Gast das Spiel. „Wir wussten, dass wir nicht 90 Minuten lang so aggressiv anlaufen können und haben deshalb taktisch umgestellt“, sagte Viktoria-Trainer Sven Kleuskens nach der Partie.