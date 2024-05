Erneute Niederlage für Abstiegskandidat Uedemer SV rutscht wieder in die Rote Zone ab

Das Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga wird immer spannender. Der Uedemer SV musste nach dem 2:4 gegen den TuS Xanten nun die zweite Niederlage hinnehmen – die allerdings erwartbar war. Denn der Gegner war kein geringerer als der Spitzenreiter GSV Moers. Und so waren spätestens in der zweiten Halbzeit die Verhältnisse klar. Die Moerser gewannen ihr Heimspiel deutlich mit 6:2 (2:1). Damit rutschte der USV wieder in die Rote Zone ab, weil der Halderner SV parallel sein Duell mit dem SV Straelen II gewann und die Uedemer vom ersten Nicht-Abstiegsplatz verdrängte.