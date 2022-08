Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Uedemer SV ist eine Klasse für sich

Der Uedemer Trainer Martin Würzler darf zufrieden sein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga: Der Bezirksliga-Absteiger bleibt nach dem souveränen 4:1 gegen den SV Veert an der Tabellenspitze. Hitziges Duell zwischen Nütterden und Grieth.

Der Uedemer SV hat seinen perfekten Saisonstart fortgesetzt und auch an Spieltag vier gesiegt. Auf eigener Anlage siegte der USV mit 4:1 über den SV Veert. Der BV Sturm Wissel ist beim 1:4 in Herongen bis in die Schlussphase nah am ersten Punktgewinn der Saison. Die SF Broekhuysen II und die SG Kessel/Ho.-Ha. feiern ihre ersten Saisonsiege.

SV Nütterden – SV Grieth 1:1 (1:0). Am Freitagabend teilten die Kontrahenten aus Nütterden und Grieth die Punkte. Die Gastgeber gingen zunächst in der 25. Minute durch Yannick Albrecht in Führung. Grieths Ibrahima Barry (71.) glich in Durchgang zwei aus. In einer aufgeheizten Partie sah Nütterdens Lukas Nienhaus nach 70 Minuten die Gelb-Rote Karte. „Der Schiri war komplett überfordert. Wir waren spielerisch besser, vergessen jedoch, das 2:0 machen“, urteilte Nütterdens Trainer Joachim Böhmer.

Union Wetten – SV Walbeck 1:2 (1:2). Beim Aufeinandertreffen zwischen Union Wetten und dem SV Walbeck fielen alle Tore in Durchgang eins. Lucas Holla (26.) und Christian Hönning (30.) brachten die Gäste in Führung. Wetten kam in Person von Jos Steeger (35.) nur noch zum Anschlusstreffer.

TSV Nieukerk – SF Broekhuysen II 2:3 (1:2). Bernd van Bebber (18.) und Doppelpacker Tom Beterams (26., 45.+1) sorgten beim Auswärtsspiel in Nieukerk für den ersten Saisonsieg der Sportfreunde. Für den TSV trafen Maurice Zobel (17.) und Mirco van Bergen (84.). Stefan Onkels vergab per Strafstoß die große Chance zum späten Ausgleich. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, sagte TSV-Trainer Wilfried Steeger.

SG Kessel/Ho.-Ha. – TSV Weeze II 6:0 (3:0). Während die Platzherren in beeindruckender Manier den ersten Dreier feiern dürfen, bleibt die Weezer Reserve weiterhin punktlos. Nils Blasberg (19., 87., 90.), Dominik Saat (30.), Philipp Alexander (43.) und Beslan Akaew (72.) erzielten die Tore.

SV Herongen – BV Sturm Wissel 4:1 (1:1). Trotz früher BV-Führung durch Alexander Menke (12.) siegte am Ende der SV Herongen, für den Pascal Bially (26., 78.) und Spielertrainer Sebastian Tissen (89., 90.) trafen. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Wir haben 78 Minuten gut gespielt“, sagte BV-Coach Tobias Engelken.

Grün-Weiß Vernum – Viktoria Winnekendonk 3:3 (2:0). „Wir machen das gut, gehen in Führung, aber belohnen uns nicht“, ärgerte sich Vernums Trainer Sascha Heigl, für dessen Team Philipp Stutzinger (11.) und Marcus Brouwers (16., 89.) erfolgreich waren. Oliver Berns (52.), Luca Janssen (60.) und Torben Schellenberg (77.) waren die Torschützen des Aufsteigers.

Arminia Kapellen – SC Auwel-Holt 2:2 (1:1). Auch gegen den Sportclub bewies Ex-Keeper Marvin Domagalla (53.) wieder Torjäger-Qualitäten. Sein Teamkollege Tim Beßler (31.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Für die Gäste, die zunächst durch Julian Treffurth (5.) in Führung gegangen waren, rettete Cedric Cain (55.) immerhin noch einen Punkt.