Fußball-Bezirksliga Uedemer SV und SV Sevelen teilen die Punkte

Vier Standards, vier Tore – der ruhende Ball war beim 2:2 (0:1) im Duell der Aufsteiger zwischen den Uedemer SV und dem SV Sevelen das Mittel zum Erfolg. Zweimal ging der Fußball-Bezirksligist SV Sevelen in Führung, zweimal glichen die von Martin Würzler trainierten Gastgeber aus. Der Trainer des Uedemer SV konnte mit der Punkteteilung gut leben. Denn, so Würzler: „Wenn man ehrlich ist, war für beide auch nicht viel mehr drin. Das Ergebnis geht so in Ordnung. Die Partie war sehr chancenarm.“