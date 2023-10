Fußball-Bezirksliga Umstrittener Elfmeter sorgt für 2:2 des Kevelaerer SV beim Uedemer SV

Aufsteiger Uedemer SV ist in der Fußball-Bezirksliga im vierten Spiel in Folge ohne Erfolg geblieben. Die Mannschaft durfte am Freitagabend beim 2:2 (0:1) in der Heimpartie gegen den Kevelaerer SV lange auf den dritten Sieg der Saison hoffen. Doch ein umstrittener Strafstoß in der 86. Minute, den Tim Hillejan verwandelte, führte noch zum Kevelaerer Ausgleich. „Aus meiner Sicht war das zu wenig für einen Elfmeter“, sagte der Uedemer Trainer Martin Würzler.