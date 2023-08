Fußball-Bezirksliga Uedemer SV gewinnt Kellerduell

Ein Traumtor von Maik Hemmers brachte den USV nach 26 Minuten die Führung. Der Uedemer Stürmer hatte gesehen, dass sich SVS-Schlussmann Jens Simons weit vor seinem Tor aufhielt und überwand ihn per Fernschuss aus 40 Metern. In der 37. Minute legte Lukas Broeckmann für die Gästen nach, als er zum 2:0 abstaubte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Simon Trappe auf 3:0 (57.). Zum Highlight des Nachmittags avancierte jedoch zwei Minuten später ein Eckball von Lukas Broeckmann, der an Feind und Freund vorbeisegelte und sich zum 4:0-Endstand ins Tor senkte – zur großen Freude von seinem Trainer Martin Würzler, der im Anschluss an die Partie von einem „komplett überzeugenden“ Auftritt sprach.