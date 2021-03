Fußball : Das Ende der Leidenszeit für Lukas Rix

Uedem Der 25-Jährige ist beim Uedemer SV nach langer Pause ein gefühlter Neuzugang. Der Bezirksligist ist mit seinen Personalplanungen schon weit vorangekommen.

Der Verein kann zudem den ersten Neuzugang präsentieren. Der 29-jährige Ronny Bauer, der nach Uedem gezogen ist, verstärkt das Team, das als Aufsteiger mit ausgeglichener Bilanz (drei Siege, ein Remis, drei Niederlagen) auf dem neunten Platz steht. Der Außenspieler war zuvor im Verband Mittelrhein in der Bezirksliga und Kreisliga A aktiv. „Damit haben wir in der Offensive eine Alternative mehr“, sagt Würzler.

Ein gefühlter Neuzugang ist außerdem Lukas Rix. Der 25-Jährige, der in der Abwehr und im Angriff auf der linken Seite spielen kann, gehört zwar bereits seit 2019 zum Kader des Bezirksligisten. Doch Rix, der zuvor für den SV Straelen in der A-Junioren-Niederrheinliga sowie in der Landesliga aktiv war, hat wegen einer Schambeinentzündung mittlerweile seit gut drei Jahren kein Spiel mehr bestritten.

Der Uedemer SV möchte jetzt gerne noch im Angriff personell nachlegen, weil er in diesem Bereich nicht sehr breit aufgestellt ist. Doch die Suche nach Neuzugängen erweist sich aktuell als äußerst schwierig. „Wir haben schon einige mögliche Kandidaten angesprochen. Die meisten haben allerdings abgesagt, weil sie lieber noch ein Jahr in ihrem derzeitigen Verein spielen wollen, da sich die wegen der Corona-Zwangspause unterbrochene aktuelle Saison für sie irgendwie unfertig anfühlt. Ich glaube deshalb, dass es in diesem Sommer erheblich weniger Spielerwechsel als in den vergangenen Jahren geben wird“, sagt Martin Würzler.