Lokalsport: Uedemer SV steigt in die A-Liga auf

Tsv Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: SuS Kalkar gewinnt Derby klar.

Weeze II - Uedemer SV 1:4 (1:1). Glückwunsch an den Uedemer SV, der sich in dieser Saison in souveräner Manier die Meisterschaft sicherte. Die Weezer waren in der Anfangsphase besser, und Robin Stumpf (11.) verwandelte einen berechtigten Handelfmeter zur TSV-Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt (43.) sorgte Marvin Tüß etwas glücklich für den Ausgleich. Mit einem Doppelschlag (65.,69.) stellten erneut Tüß sowie Hakki Erkis die Weichen auf den USV-Sieg. Özkan Demirli (89.) ließ es per Kopf im gegnerischen Kasten klingeln. "Wir sind schwer in die Partie rein gekommen, da der TSV super stand. Die zweite Hälfte dominierten wir eindeutig und ließen noch viele Chancen aus", erklärte der glückliche USV-Trainer Martin Würzler.