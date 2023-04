Fußball-Kreisliga A Spitzenreiter ist bereit für den Endspurt

„Die Einstellung hat in den letzten Spielen wieder gestimmt. Aber nur, wenn wir diese Einstellung bis zum Schluss aufs Feld bringen, werden wir unser großes Ziel auch erreichen. Sollten wir mental nachlassen, werden wir dafür die Quittung bekommen. Denn für einige unserer Gegner steht noch sehr viel auf dem Spiel, außerdem ist jede Mannschaft gegen den Tabellenführer besonders motiviert.“ Der Uedemer SV bringt zweifelsohne das spielerische Potenzial für die Meisterschaft mit. Und natürlich beschäftigen sich die Verantwortlichen des Vereins auch schon mit der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. „Ein Großteil der Spieler hat seine Zusage bereits gegeben, mit einigen sind wir noch im Gespräch. Das gilt auch für mögliche Verstärkungen. Allerdings ist dies nicht ganz so einfach, da es bei uns halt kein Geld zu verdienen gibt. Das macht uns für potenzielle Kandidaten dann eher unattraktiv“, so Würzler. Dennoch will er den Kader unbedingt vergrößern, um die Probleme aus der Abstiegssaison zu vermeiden. „Für die Kreisliga A reichen meinetwegen 19 Feldspieler und zwei Torhüter. Doch für die Bezirksliga ist das zu wenig. Und mir geht es nicht in erster Linie um die Quantität, sondern um die Qualität.“ Auf der Wunschliste stehen deshalb zwei gestandene Spieler, die der Mannschaft sofort helfen können, ganz oben. „Ich bin gespannt, wie wir diese Herausforderung meistern“, sagt Würzler, der in Sachen Kadervergrößerung verhalten optimistisch ist.