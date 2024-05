Die Highlights auf den Plätzen im Kreis Kleve Diese Fußball-Spiele sollten Sie im Blick haben

SGE Bedburg-Hau II – SV Viktoria Winnekendonk (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Gäste sind zum Siegen verdammt. Denn nur mit sechs Punkten aus den letzten beiden Meisterschaftsspielen und zwei Ausrutschern des Tabellenführers Alemannia Pfalzdorf kann der Winnekendonker Traum von der Bezirksliga in Erfüllung gehen. Trotz der 0:2-Niederlage im Gipfeltreffen geht die Viktoria als klarer Favorit ins Spiel. Allerdings – so denn komplett – verfügt auch die Reserve des Landesligisten aus Bedburg-Ha über einen spielstarken Kader. Aber vielleicht hat der Ausgang der Partie auch nur noch statistischen Wert, wenn Alemannia Pfalzdorf im Heimspiel gegen Grün-Weiß Vernum seine Hausaufgaben erledigt.



SV Walbeck – SV Siegfried Materborn (Sonntag, 15.30 Uhr). Zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Kreisliga A Kleve/Geldern geht es für die meisten Teams nur noch darum, sich mit einem guten Gefühl in die Sommerpause verabschieden zu können. Der Gastgeber vom Bergsteg hat aktuell auf Rang fünf einen Punkt Vorsprung auf den Lokalrivalen Grün-Weiß Vernum und ist damit die Nummer eins im kriselnden Gelderner Fußball. Und das zählt durchaus noch etwas am Walbecker Bergsteg. Mit einem Sieg gegen den Aufsteiger aus Kleve kann der SV Walbeck das Rennen um den fünften Platz wahrscheinlich für sich entscheiden, da für den Nachbarn aus Vernum im Normalfall in Pfalzdorf nichts zu holen sein sollte.



SGE Bedburg-Hau III – 1. FC Kleve III (Sonntag, 13.30 Uhr). In der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern steht seit Donnerstagabend mit dem SV Donsbrüggen nach dessen 0:3-Niederlage gegen Alemannia Pfalzdorf II der zweite Absteiger in die C-Liga fest. Nun müssen noch sieben Mannschaften hoffen, dasss der Uedemer SV den Klassenerhalt in der Bezirksliga schafft. Dazu zählt auch die SGE Bedburg-Hau III, die sich derzeit mit 30 Zählern auf Rang 14 befindet. Sollte der USV absteigen, führt dieser Platz in die Kreisliga C. Ansonsten gibt’s noch eine Chance in der Relegation. Die SGE III hat es trotz Verstärkung aus der zweiten Mannschaft nicht geschafft, sich entscheidend von der Abstiegszone abzusetzen. Der Gegner vom Bresserberg kann den Endspurt völlig gelassen in Angriff nehmen – aktuell belegen die Rot-Blauen mit 42 Punkten Rang sechs.