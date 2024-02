Heimspiel gegen den SV Straelen II am Freitag Uedemer SV direkt vor wichtigen Wochen

Zumal der Bezirksligist in der Winterpause auch in einem Mannschaftsteil personell nachgelegt hat, wo der Schuh ein wenig gedrückt hat. In Pascal Puff (21 Jahre), der vom Landesligisten SGE Bedburg-Hau kam und erst einmal bis zum Saisonende zugesagt hat, und Kevin Düffels (34), der zuletzt Spielertrainer des C-Ligisten DJK Labbeck/Uedemerbruch war, wurden zwei Kräfte für die Abteilung Offensive geholt. Pascal Puff, der für die erste Mannschaft der SGE in acht Spielen einen Treffer in der Landesliga erzielt hat und bei sieben Einsätzen im zweiten Team in der Kreisliga A sieben Tore geschossen und sechs vorbereitet hat, soll dafür sorgen, dass das Uedemer Angriffsspiel flexibler wird. „Bislang waren unsere Aktionen in der Offensive sehr auf Maik Hemmers zugeschnitten. Nun werden wir nicht mehr so leicht auszurechnen sein, weil wir in Pascal Puff einen Stoßstürmer im Team haben, der uns gefehlt hat“, sagt Würzler.