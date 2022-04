Fußball-Bezirksliga : Kleiner Befreiungsschlag für Uedemer SV

Uedem Mit einem auch in der Höhe verdienten 4:1-Erfolg gegen den SV Walbeck verbessert sich der Gastgeber auf den zehnten Platz. Der Gegner, der zuletzt Morgenluft gewittert hatte, fällt ans Tabellenende zurück.

Walbecks Trainer Klaus Thijssen ereilten die Hiobsbotschaften schon am Sonntagmorgen, als er von drei Spielern, die er eigentlich für die Startformation vorgesehen hatte, eine Absage erhielt. „Das ist in unserer Situation natürlich fatal“, so der Walbecker Coach. Gleich in der Anfangsphase gerieten die Gäste unter Druck. Uedem hatte nach zwei Ecken in Folge erste gefährliche Szenen.