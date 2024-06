Neustart im Kreisliga-Oberhaus Uedemer SV vor „riesigem Umbruch“

Die Abenteuer des Uedemer SV in der Fußball-Bezirksliga bleiben von kurzer Dauer. Nur ein Jahr nach der Meisterschaft in der Kreisliga A und dem damit verbundenen Aufstieg muss das Team von Martin Würzler bereits wieder den Gang eine Etage tiefer antreten. Trotz einer beachtlichen Leistungssteigerung in der Rückserie landete der Uedemer SV am Ende auf Abstiegsplatz 16 – drei Zähler hinter dem SV Haldern, der sich im Saisonendspurt noch retten konnte.