Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Billard-Elfmeter in der Nachspielzeit

Den zweiten Durchgang begannen die favorisierten Gäste noch druckvoller. Doch Kessel hielt dagegen. In der 70. Minute traf Simon Trappe für den Tabellenführer, der etwas mehr für das Spiel tat und den Auswärtssieg sichtlich wollte. Dennoch hatte die Kesseler Erfolgsserie unter dem Strich Bestand, weil Schiedsrichter Olaf Konopatzki in der Nachspielzeit auf Handelfmeter entschied. Schütze Dominik Saat scheiterte zwar zunächst am Uedemer Keeper Timo Peters, doch der Ball prallte vom Pfosten an den Rücken des Torhüters und dann über die Linie. „Das war zwar Pech, aber am Ende kann ich mit einem Punkt hier leben“, sagte Uedems Trainer Martin Würzler.