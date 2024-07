Vor dem Start Uedemer SV steht nach dem Abstieg vor einem großen Umbruch

Der Trainer Martin Würzler ist seit der Spielzeit 2017/2018 der verantwortliche Coach des Uedemer SV. Er führte die Mannschaft zum Aufstieg in die Kreisliga A und gleich zweimal zum Aufstieg in die Bezirksliga, aus der er aber auch zweimal mit der Mannschaft wieder abstieg. Für den 41-jährigen Trainer könnte die kommende Spielzeit vielleicht auch die letzte in Uedem sein. „Vor der vergangenen Saison habe ich für zwei Jahre zugesagt. Also werde ich die Mannschaft in der kommenden Saison noch trainieren“, so der Coach.