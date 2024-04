Fußball-Bezirksliga Uedemer SV zieht dem 1. FC Kleve II den Zahn

Nach dem Wiederanpfiff stellten die Klever taktisch um, schafften es jedoch weiterhin nicht, gefährlich vor dem Uedemer Tor zu werden. Die Gäste beschränkten sich nun vermehrt auf die Defensivarbeit und versuchten, per Konter Nadelstiche zu setzen. In der Folge drückte der Gastgeber auf den Anschlusstreffer. Der eingewechselte Jacob Falkhofen (81.) scheiterte allerdings mit dem ersten Torschuss der Klever in der gesamten Partie an USV-Keeper Dominc Schultz.