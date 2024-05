Fußball-Bezirksligist spielt remis Uedemer SV holt wichtigen Punkt im Abstiegskampf

Die Gäste starteten perfekt in die Partie und gingen bereits in der sechsten Minute in Führung. Nach einem Konter war es Tim Kerkmann, der auf und davon war und eiskalt zum 1:0 traf. In der Folge wurden die favorisierten Gastgeber stärker und scheiterten entweder am Aluminium oder an USV-Torwart Dominic Schultz.