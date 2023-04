Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Uedemer SV enteilt der Konkurrenz

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste dann besser in die Partie, doch Uedem vergab weitere Großchancen. In Minute 65 der etwas überraschende Ausgleich für die Gäste durch Johannes Terhorst, der am Ende auch für die Punkteteilung reichte. „Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein, der ist verdient und etwas glücklich zugleich“, sagte Vernums Trainer Sascha Heigl nach der Partie. „Am Ende fehlen zwei Punkte, das ist aber unsere eigene Schuld. Wenn man auf die anderen Resultate schaut, können wir mit dem Unentschieden recht gut leben“, so Würzler.