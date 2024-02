Fußball-Bezirksliga Uedemer SV hält die Abstiegszone fern

Straelens Trainer Jens Jütten, der seiner Mannschaft in Sachen Einsatz nichts vorwerfen konnte, zeigte sich als fairer Verlierer. „Uedem ist der verdiente Sieger in diesem Spiel. Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, sind nicht gut nachgerückt und waren in Ballbesitz zu ängstlich“, sagte er. „Genau so wollten wir starten. Wir haben gut verteidigt, am Torabschluss müssen wir noch arbeiten“, so sein Uedemer Kollege Martin Würzler.