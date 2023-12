Fußball-Bezirksliga Uedemer SV verschafft sich Polster im Abstiegskampf

Der Uedemer SV hat seine Negativserie in der Fußball-Bezirksliga im letzten Spiel des Jahres beendet und sich im Abstiegskampf ein kleines Polster verschafft. Nach sieben Partien ohne Erfolg gelang dem Neuling am Freitagabend ein 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Tabellendritten Sportfreunde Broekhuysen. Der Mann des Spiels war Maik Hemmers. Er erzielte alle drei Treffer des USV, der mit einem Vorsprung von fünf Punkten vor einem Abstiegsplatz in die Winterpause geht.