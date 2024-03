Fußball-Bezirksliga Uedemer SV besiegt den Kevelaerer SV knapp

Der Kevelaerer SV, der in der ersten Halbzeit vom Rückenwind profitierte, war zunächst die tonangebende Mannschaft, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. In der 20. Minute hatte der Gastgeber dann die große Chance zur 1:0-Führung, scheiterte aber am stark parierenden Uedemer Torwart Dominic Schultz. Der KSV drückte weiter, konnten sich aber nicht mehr als einige Halbchancen herausspielen. So ging es für beide Teams torlos in die Halbzeitpause.