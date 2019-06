Tennis : Uedem übernimmt die Tabellenführung

Uedem Gute Aufstiegschancen für Herren 30

Tennis 2. Verbandsliga Herren 30: TC RAWA Essen - Uedemer TC 2:7 (1:5). Der überraschend deutliche Sieg am vorherigen Spieltag gegen Oberhausen war eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass Uedems Tennisherren 30 jetzt mit einem weiteren Erfolg in Essen die Tabellenspitze der zweiten Verbandsliga übernehmen konnten. Dass zeitgleich der bisherige Dritte Wickrath den jetzt zurückgefallenen Tabellenführer Oberhausen knapp (5:4) besiegen konnte, spielte Mannschaftsführer Andrej Nitsche und seinem Team zusätzlich in die Hände. Jetzt geht das Team am 29. Juni sogar favorisiert in den finalen Spieltag der diesjährigen Medensaison.

Die Voraussetzungen für die Auswärtsbegegnung in Essen waren aber wieder mal nicht die allerbesten für die Uedemer. Wilhelmus Peters war aus privaten Gründen verhindert und bei Oliver Horn war klar, dass er bereits vor den Doppeln wieder abreisen müsste. Da traf es sich gut, dass mit Bas Barten erstmals der niederländische Topspieler auf Position drei zum Einsatz kommen konnte. „Das war für uns auch zwingend nötig und wir sind froh, dass diese Rechnung am Ende aufging“, meinte Nitsche. „Immerhin mussten wir zusätzlich noch aus der zweiten Mannschaft aufstocken und wir sind sehr dankbar dafür, dass in diesem Fall Thorsten Kremers bei uns eingesprungen ist.“