Fußball-Landesliga der Frauen U 23 des VfR Warbeyen feiert Kantersieg beim SV Rees

Siegfried Materborn kassierte in der Frauen-Landesliga eine 1:3 (0:1)-Niederlage in der Heimpartie gegen den FC Kray, die Trainer Denis Hillmanns ärgerte. Schließlich war seine Mannschaft auf einem guten Weg, die Partie zu drehen, nachdem Lisanne van den Heuvel (61.) den frühen Rückstand aus der neunten Minute ausgeglichen hatte. „Doch meinem Team hat dann der nötige Siegeswillen gefehlt. Und wenn man nur 98 Prozent seiner Leistung abruft, dann hat man in dieser Klasse keine Chance. Dafür ist die Landesliga in dieser Saison zu stark besetzt“, sagte Hillmanns. Der FC Kray machte seinen Erfolg mit Treffern in der 75. und 77. Minute perfekt. Siegfried Materborn ist nach drei Spielen noch ohne Sieg, hat erst einen Punkt geholt und rutschte auf Platz zehn ab.