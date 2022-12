Neuzugang für Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter Tyrese Pritzer geht vom 1. FC Kleve zur SV Hö.-Nie.

Doch beim 1. FC Kleve startete der Kicker, der auf dem rechten und linken Flügel einsetzbar ist, nicht durch. Im Training unter Übungsleiter Umut Akpinar offenbarte sich zügig, dass Pritzer noch kein Oberliga-Format hat. So musste der Youngster in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga aktiv werden, für die er in neun Partien immerhin drei Mal traf.