Westdeutscher Basketball-Pokal Der TV Goch hält gegen den Favoriten anfangs gut mit

Der TV Goch will jetzt in der Meisterschaft weiter oben mitmischen. Das Team liegt mit zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter BG Lintfort II auf dem zweiten Platz. „Wir hoffen, dass wir in der sehr ausgeglichen besetzten Klasse den Aufstieg in die Oberliga schaffen können. Unsere aktuelle Mannschaft ist jedenfalls stärker als das Team, mit dem uns vor drei Jahren der Sprung in die Oberliga gelungen ist“, sagte Marco Goertz.