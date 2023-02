Zusammenarbeit beendet Die Spielgemeinschaft Emmerich/Goch ist bereits Geschichte

Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde in der Landesliga-Gruppe 4 unterlag der VfL Merkur Kleve der dritten Mannschaft des ETB Schwarz-Weiß Essen mit 68:83 (33:54). Die Gastgeber starteten hochkonzentriert in die Partie und lagen nach fünf Minuten mit 13:4 in Führung. Doch mit zunehmender Spieldauer riss der Gast das Geschehen an sich und konnte das erste Viertel mit 20:19 für sich entscheiden. Mit Beginn des zweiten Viertels dann die schnelle Vorentscheidung zu Gunsten der Essener. Mit einem 14:0-Lauf konnte sich der Gegner absetzen, weil die Klever Ball-Raum-Verteidigung der Gastgeber konstant von den körperlich überlegenen Gästen ausgespielt wurde.