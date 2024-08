Spektakel am „Goch Ness“ So macht Ausdauersport Spaß: „Triathlon mit Herz“ am Badesee

Die Jugendlichen Die älteren Schüler und Jugendlichen bis zu 16 Jahren wagen um 10.30 Uhr den Sprung in den kühlen Badesee. Sie nehmen 200 Meter Schwimmen, 10.000 Meter Radfahren und einen 2.500-Meter-Lauf in Angriff. Etwas später starten die schnellsten Nachwuchsathleten aus ganz Nordrhein-Westfalen, die in Goch Punkte für die Wertung um den NRW-Nachwuchs-Cup sammeln können. „Diese Jugendlichen sind erfahrungsgemäß sehr hilfsbereit und geben Anfängern gerne wertvolle Tipps mit auf den Weg“, so Peters.