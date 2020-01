Basketball : TV Goch behält die weiße Weste

Goch/Kleve Basketball-Landesliga: VfL Meerkur Kleve setzt sich in Düsseldorf mit 75:65 durch.

Erfolgreich verlief für den TV Goch und den VfL Merkur Kleve der Auftakt in die Rückrunde der Basketball-Landesliga Herren. Diese wurde um ein Team reduziert, da die zweite Mannschaft der New Elephants Grevenbroich vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde und somit als erster Absteiger in die Bezirksliga feststeht.

TV Goch – TG Düsseldorf 64:50 (33:20). Auch nach dem Rückrundenauftakt behält der Tabellenführer aus Goch seine weiße Weste. Unter heimischen Körben bezwang die Mannschaft um Spielertrainer Heiner Eling die Reserve der TG Düsseldorf mit 64:50. „Das war heute ein Arbeitssieg“, sagte Eling nach der Partie. Dabei benötigten die Gastgeber einige Zeit, um ihren Spielrhythmus zu finden. Erst nach sechs Minuten gelang dem TV der erste Korberfolg. Doch auch die Gäste hatten Probleme im Abschluss und führten zu diesem Zeitpunkt nur mit 4:0. Dann allerdings gelang den Weberstädtern ein 13:0-Lauf und das 1. Viertel wurde mit einer 18:9-Führung beendet. Im zweiten Spielabschnitt suchten die Gastgeber fast ausschließlich ihr Heil in Distanzwürfen. Dies wurde jedoch nur phasenweise von Erfolg gekrönt. Allerdings stand die Gocher Defense kompakt und der Gast kam ebenfalls nur selten zu Korberfolgen. Beim Stande von 33:20 wurden dann die Seiten gewechselt. Die Düsseldorfer schienen die Pause besser genutzt zu haben und fanden besser ins Spiel. Punkt um Punkt wurde der Rückstand reduziert. In dieser Phase agierten die Gocher zu statisch und überhastet. Vor dem Schlussviertel führte Goch nur noch mit 45:36. Doch der Tabellenführer besann sich nun auf seine Qualitäten und hielt die Gäste besser unter Kontrolle. Am Ende stand ein erkämpfter Heimerfolg. „Wir haben uns im Set Play zu sehr auf unser Wurfglück verlassen und vergessen, konsequenter den Korb zu attackieren. Trotzdem war der Sieg verdient“, resümierte Eling.

SG ART GIANTS Düsseldorf 3 – VfL Merkur Kleve 65:75 (32:40). Gut erholt von der Derbyniederlage gegen den TV Goch am vorherigen Spieltag zeigte sich Merkur Kleve in der Landeshauptstadt. Dank einer kämpferisch geschlossenen Mannschaftsleistung entführten Coach Ralf Daute und sein Team zwei Punkte an den Niederrhein. Den Grundstein zu diesem Erfolg legte das Team im ersten Viertel. Mit einer sehr aggressiven Verteidigung und einer guten Ausbeute in der Offensive zogen die Gäste nach dem ersten Viertel auf 23:6 davon. Im zweiten Spielabschnitt fand auch die SG in die Partie, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beim Seitenwechsel führte Kleve dann mit 40:32. Und auch nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber in einer sehr physischen Partie das Spiel zu kippen. Doch die Merkurianer waren hellwach und fanden immer die richtige Antwort. Am Ende stand ein hart erarbeiteter, aber hoch verdienter Auswärtserfolg der Gäste, die damit auf den vierten Tabellenplatz klettern konnten. Hoch zufrieden war entsprechend Coach Daute. „Ich muss dem Team ein großes Kompliment machen.“