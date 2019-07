Reitsport : Turnier für den Reiternachwuchs bei Lohengrin Hau

Bedburg-Hau Am Samstag, 20. Juli, gibt es 12 Dressur- und Springprüfungen.

Während sich am Wochenende in Aachen die Weltelite des Pferdesports trifft und in Rheurdt-Kengen die Rheinischen Meisterschaften in der Vielseitigkeit mit Wertungsprüfungen um den Kreismeistertitel ausgetragen werden, veranstaltet der Reiterverein Lohengrin Hau am kommenden Samstag, 20. Juli, auf seinem Gelände der Schmelenheide 75 in Hau ein Turnier für die Nachwuchsreiter aus dem Umkreis, auf dem in insgesamt 12 Dressur- und Springprüfungen nach der Wettbewerbsordnung (WBO) geritten wird.