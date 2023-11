Fußball-Kreisliga A TSV Weeze überzeugt gegen die SG Kessel/Ho-Ha mit Effektivität

Die SG Kessel/Ho-Ha hat das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern gegen den TSV Weeze mit 0:3 (0:1) verloren. Bei widrigen Wetterverhältnissen – die Partie auf dem Kunstrasenplatz des SV Asperden musste zwischenzeitlich unterbrochen werden – zeigte der Gastgeber eine engagierte und couragierte Leistung. Und er hätte früh in Führung gehen können. Allerdings mangelte es dem Team, wie so oft in den vergangenen Wochen, an der Chancenverwertung.