Fußball-Kreisliga A : TSV Weeze II steht erstmals an der Tabellenspitze

TSV Weeze II steht erstmals an der Tabellenspitze

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A, Gruppe 1: Gäste feiern nach dem 4:1 beim SV Grieth eine Premiere. Kevelaerer SV ist zurück in der Erfolgsspur.

Von Per Feldberg

Der TSV Weeze II feiert eine Premiere: Nach dem 4:1 (1:0)-Auswärtssieg beim SV Grieth steht die Mannschaft erstmals nach dem Aufstieg an der Spitze der Kreisliga A. Grieth bestimmte zunächst die Partie, ließ jedoch viele Chancen ungenutzt. Nach einem Konter brachte Thomas Leenen in der 38. Minute die Weezer Reserve in Führung. Zwar glichen die Gastgeber durch Jamie Caspers aus (65.), doch nur fünf Minuten später brachte Stefan Gorthmanns die Blau-Gelben erneut auf die Siegerstraße. Ron Koe­nen (75.) und Malte Janowitz (90.) erzielten die weiteren Treffer. „Über die Leistung der Mannschaft nach dem Treffer zum 1:2 müssen wir ernsthaft sprechen“, war der Griether Trainer Thomas von Kuczkowski nach dem Spiel bedient. „Am Ende war es ein verdienter Erfolg“, sagte sein Weezer Kollege Tim Dünte.