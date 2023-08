Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Entscheidender Doppelschlag

Dieses Manko war auch auf Weezer Seite zu sehen. Wenn es einmal ein Durchkommen gab, fehlte den Angreifern der unbedingte Wille zum Abschluss. So ging es leistungsgerecht torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kam der Turn- und Spielverein besser in die Partie. „Wir haben das schlechte Positionsspiel abgelegt und konzentrierter agiert“, sagte Weezes Trainer Ferhat Ökce zur Leistungssteigerung seiner Mannschaft in Durchgang zwei. Der Gastgeber belohnte sich mit einem Doppelschlag. Julian Kühn (66.) und Nick Schwarma (68.) setzten sich jeweils mit der nötigen Portion Glück gegen die Aldekerker Abwehr durch und sorgten für eine 2:0-Führung.