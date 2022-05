Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze feiert „Wunder von Uedem“

Uedem Uedemer SV liegt im Kellerduell nach 80 Minuten 2:0 vorne, erleidet dann aber einen Rückschlag im Abstiegskampf. Stefan Gorthmanns leitet Aufholjagd in die Wege und trifft zum 3:2-Endstand für die Gäste.

An Dramatik war das Bezirksliga-Kellerduell zwischen dem Uedemer SV und dem TSV Weeze kaum zu überbieten. Der Gastgeber lag bis zur 80. Minute mit 2:0 in Führung und schien einen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen zu können. Diesen machten letztlich aber die Blau-Gelben aus Weeze, die mit drei Treffern in der packenden Schlussphase tatsächlich noch den Spieß umdrehen und einen 3:2 (0:1)-Erfolg feiern sollten.