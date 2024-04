Fußball-Bezirksliga Uedemer SV landet Befreiungsschlag

Torlos ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang dauerte es bis zur 62. Minute, als wieder was auf dem Kunstrasenplatz passierte. Die Gäste kombinierten sich über den rechen Flügel durch die gegnerische Abwehr, von halbrechts nahm Kerkmann Maß und setzte die Kugel zur Uedemer Führung in die Maschen. Der erhoffte Sturmlauf der Hausherren blieb aus. Vier Minuten vor dem offiziellen Ende gab es auf Uedemer Seite erneut Grund zum Jubeln. Der eingewechselte Tobias Böhm verlor in der eigenen Hälfte leichtfertig den Ball. Lukas Broeckmann ließ sich die Chance zum 2:0 nicht nehmen.