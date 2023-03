Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern TSV Wachtendonk-Wankum kommt kampflos in die letzte Runde

„Wir haben enorme Personalprobleme. Mir hätten beim Anpfiff um 20 Uhr nur acht Spieler des Kaders zur Verfügung gestanden. Zwei weitere Akteure wären erst später dazugestoßen“, sagte Sebastian Clarke, Trainer der Sportfreunde. Auf Spieler aus der zweiten Mannschaft oder dem A-Junioren-Team wollte er nicht zurückgreifen. „Beide Mannschaften bestreiten in der Meisterschaft am Wochenende wichtige Partien. Das hat Vorrang“, so Clarke. Die Sportfreunde hatten den TSV deshalb kurzfristig noch um eine Verlegung gebeten. Der Gastgeber stimmte aber nicht zu. „Es ist schade, dass das nicht geklappt hat, nachdem wir vor drei Wochen zugestimmt hatten, das Spiel von Mittwoch auf Donnerstag zu verschieben“, sagte Clarke.