Flutlicht-Atmosphäre Fußball: Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Sportfreunde Broekhuysen – TSV Wachtendonk-Wankum (Mittwoch, 20 Uhr) Der Fußball schreibt mitunter verrückte Geschichten. Zum Beispiel die: Das schlechteste Team der Hinrunde in der Gruppe vier der Bezirksliga ist die bislang beste Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte. Der TSV Wachtendonk-Wankum hatte nach 17 Begegnungen gerade einmal vier Punkte auf dem Konto. 18 Zähler hat die unter anderem mit Rückkehrer Markus Müller in der Offensive enorm verstärkte Mannschaft in der Rückserie in sieben Partien geholt – nur gegen Spitzenreiter GSV Moers gab es eine Niederlage. Die beeindruckende Aufholjagd im Abstiegskampf soll am Mittwoch beim Nachbarn Sportfreunde ­Broekhuysen, der bei acht Punkten Rückstand auf Platz eins wohl aus dem Titelrennen ausgeschieden ist, fortgesetzt werden. Bei einem weiteren Erfolg könnte dem TSV schon der Sprung ans rettende Ufer gelingen, das nur noch zwei Punkte entfernt ist.