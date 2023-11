Tischtennis Trio von WRW Kleve geht bei Westdeutschen Meisterschaften auf Medaillenjagd

Die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve muss ihr letztes Spiel des Jahres in der Tischtennis-Regionalliga ersatzgeschwächt bestreiten. Das Team, das mit 10:6-Punkten auf dem fünften Platz steht, muss am Sonntag in der Heimpartie gegen den Tabellendritten TTC Salmünster (10:2-Zähler), die um 15.30 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten beginnt, auf zwei Stammkräfte verzichten. Maria Beltermann geht in Hamm bei den Westdeutschen Meisterschaften der Senioren und Seniorinnen auf Medaillenjagd. Liza-Marie Hellenthal muss aus beruflichen Gründen passen. Nefel Ari und Franca van Dreuten aus der Oberliga-Mannschaft rücken deshalb ins Team auf.