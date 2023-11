Neun Neuzugänge im Schnellcheck Die Transferbilanz des 1. FC Kleve

Juliano Ismanovski Der 21 Jahre alte Rechtsfuß wechselte im Sommer vom Landesligisten DJK Arminia Klosterhardt zum 1. FC Kleve. Und Woche für Woche rückt er näher ran an die Startelf von Coach Umut Akpinar. Zuletzt stand der technisch überragende Mittelfeldspieler gegen den VfB Hilden gar von Anfang an auf dem Platz, ein Tor verpasste er nur knapp. Der junge Mann muss allerdings noch an Handlungsschnelligkeit zulegen, die in der Oberliga unabdingbar ist.