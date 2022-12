Fußball-Oberliga Nur eine kurze Winterpause für den 1. FC Kleve

„Es wäre natürlich schön, wenn die Mannschaft eine etwas längere Pause hätte, weil die Saison bislang schon sehr anstrengend war. Doch die Zeit müsste auf jeden Fall reichen, damit die Spieler ihre Akkus aufladen können. Außerdem haben wir ja gewusst, dass es in dieser Saison einen engen Terminplan geben wird, weil 21 Teams in der Oberliga spielen“, sagt Akpinar. Der 1. FC Kleve hat nach der Partie bei TuRU Düsseldorf noch einmal zwei Wochen Pause. Denn am für das erste Februar-Wochenende angesetzten 23. Spieltag hat die Mannschaft spielfrei. Sie muss in der Oberliga erst am Sonntag, 12. Februar, 15 Uhr, beim 1. FC Monheim wieder auflaufen.