Fußball-Bezirksliga Trainerfrage beim 1. FC Kleve II ist geklärt

„Wir waren in der Vergangenheit schon einmal mit Marcel Zalewski in Kontakt, als wir einen Trainer für die zweite Mannschaft gesucht haben. Damals hat es nach guten Gesprächen nicht geklappt, jetzt hat es gepasst“, sagt Hans Noy, Vorstandsmitglied des 1. FC Kleve. Er sei von der Entscheidung von Schacht, die Zusammenarbeit im Sommer zu beenden, überrascht worden. Der Verein sei jedenfalls sehr zufrieden mit dem Trainer. „Marco Schacht hat gute Arbeit geleistet. Er hat eine Mannschaft, die so gerade eben den Klassenerhalt geschafft hatte, in der Tabelle nach oben geführt und dabei in dieser Saison auch einige junge Spieler integriert“, so Noy.