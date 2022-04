Umut Akpinar : „Wir wollen im oberen Viertel bleiben“

Interview Kleve Der Trainer des Oberligisten 1. FC Kleve spricht über den Start in die Aufstiegsrunde, den ersten Gegner an diesem Samstag und die Aussichten für sein Team.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat sein Saisonziel schon längst erreicht. Das Team startet nach einer erfolgreichen Hinrunde, die auf Tabellenplatz fünf abgeschlossen wurde, in der Aufstiegsrunde der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Am Samstag, 17.30 Uhr, tritt die Mannschaft zum Start beim TSV Meerbusch an. Umut Akpinar ist seit dem Sommer 2017 Trainer des 1. FC Kleve. Die Vereinslegende, die bereits vor einigen Monaten für die Saison 2022/2023 zugesagt hat, führte die Klever in seinem ersten Jahr bereits in die Oberliga – und entwickelte das Team kontinuierlich weiter. Der 44-jährige Energieelektroniker aus Emmerich spricht im Interview über den Start in die Aufstiegsrunde, das Ziel für die Rückrunde und die Personalsituation beim 1. FC Kleve.