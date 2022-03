Fußball-Kreisliga A : Von Kuczkowski zur SG Kessel

Kreis Kleve Das Trainerkarussell dreht sich. Während Trainer Thomas von Kuczkowski bei der Spielgemeinschaft eine neue Herausforderung sucht, hat der SV Grieth bereits einen Nachfolger gefunden. Peter Franke heuert im Fischerdorf an.

Jetzt können die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft bereits einen Nachfolger präsentieren. „Wir freuen uns, dass für die kommende Saison als neuer Trainer Thomas von Kuczkowski verpflichtet werden konnte und die sportliche Leitung der ersten Mannschaft übernehmen wird“, heißt es in der von Fußball-Obmann Bernd van de Pasch unterzeichneten Pressemitteilung. Thomas von Kuczkowski, der nach zwei Jahren beim SV Grieth also zu einem Liga-Konkurrenten wechselt, freut sich auf die neue Aufgabe. „Die Gespräche mit der SG waren von Beginn an sehr gut. Mich haben das Umfeld und die Perspektiven des Vereins überzeugt“, so von Kucz­kowski. Er habe auch Anfragen höherklassiger Vereine erhalten, wolle aber den deutlich größeren Zeitaufwand nicht mehr betreiben. „Ich habe zunächst für eine Saison zugesagt und freue mich auf das Team“, sagt von Kuczkowski. Zunächst aber möchte er die Saison mit dem SV Grieth möglichst erfolgreich beenden und die Mannschaft eventuell noch in die Aufstiegsrunde führen. Und einen Nachfolger für von Kuczkowski können die Verantwortlichen des SV Grieth ebenfalls präsentieren. Peter Franke übernimmt im Fischerdorf in Zukunft die Verantwortung an der Seitenlinie. Zuletzt war Franke gemeinsam mit Markus Hierling vor zwei Jahren bei Alemannia Pfalzdorf, aktuell Tabellenführer in der Qualifikations-Gruppe 1, im Einsatz. Unterstützt wird er von den beiden Co-Trainern Stefan Osman-Reinkens und Gregor Akkerman.